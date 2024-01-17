Минюст: В РФ запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами
Деятельность коллекторских агентств, в которых замешаны иностранные участники или связанные с ними граждане, запретят в России, проект указа президента, разработанный Минюстом, уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ожидается, что такие изменения: позволят минимизировать переводы денежных средств за пределы страны и исключат возможность сбора персональных данных российских граждан.
В декабре 2023 года граждане РФ увеличили средний размер платежа коллекторам на 17% по сравнению с декабрем 2022 года, сообщает Forbes со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. По данным издания, на фоне повышения ключевой ставки Центробанком РФ большинство россиян вернулись к сберегательной модели поведения и приступили к избавлению от долгов. В 2022 году средний месячный платеж достиг отметки в 3 942 рубля, в 2023 году он составил 4 635 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru