Российские хакеры выложили данные 1500 украинских разведчиков

Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные более 1,5 тысяч сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Информация опубликована на портале «Немезида».

Хакеры рассказали о россиянах, сотрудничающих с украинской военной разведкой

В частности, хакеры обнародовали данные представителей разведки, которая работает под прикрытием посольств более чем в 20 странах, пишет Газета.ру. Среди этих государств как активно поддерживающие Киев в противостоянии с Россией (США, Франция, Италия, Германия, Польша), так и выражающие более сдержанную позицию (Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие).

Также RaHDIt опубликовали информацию об украинских разведчиках, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и раскрыли более 40 мест базирования подразделений СВР Украины, пишет Ura.ru.

Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил актуальность информации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРазведкаУкраинаХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры