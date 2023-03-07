Российские добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий

Правительство России утвердило правила выдачи удостоверение ветерана боевых действий добровольцам, военные будут получать документ единого образца. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Меры касаются граждан, вступивших в добровольческие формирования, которые были созданы для содействия выполнению задач в ходе специальной военной операции.

«Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы ... выдавать документ будут военные комиссариаты субъектов ... по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства», — подчеркнули в правительстве.

Для получения удостоверения добровольцу потребуется подать заявление. Отмечается, что при утере документов, подтверждающих участие гражданина в добровольческом формировании, военкоматы будут искать их самостоятельно.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ДокументыВетераныДобровольцыПравительство России
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