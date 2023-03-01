Шойгу утвердил порядок снабжения добровольческих отрядов оружием и техникой

Помимо поставок вооружений и техники, определен порядок продовольственного, вещевого и другого обеспечения добровольческих формирований. Также затронуты вопросы оказания медицинской помощи.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил о нехватке боеприпасов у подразделений, штурмующих Артемовск (Бахмут). По его словам, он обращался с жалобами в Минобороны и Генштаб .

Позже в военном ведомстве опровергли «снарядный голод» у добровольческих подразделений. В Минобороны сообщили, что с 18 по 20 февраля штурмовикам поставили более 1,6 тысячи реактивных снарядов, свыше 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 980 танков, передает НСН.

