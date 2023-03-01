Шойгу утвердил порядок снабжения добровольческих отрядов оружием и техникой
Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил приказ о снабжении добровольческих отрядов вооружением и материально-техническими средствами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо поставок вооружений и техники, определен порядок продовольственного, вещевого и другого обеспечения добровольческих формирований. Также затронуты вопросы оказания медицинской помощи.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил о нехватке боеприпасов у подразделений, штурмующих Артемовск (Бахмут). По его словам, он обращался с жалобами в Минобороны и Генштаб .
Позже в военном ведомстве опровергли «снарядный голод» у добровольческих подразделений. В Минобороны сообщили, что с 18 по 20 февраля штурмовикам поставили более 1,6 тысячи реактивных снарядов, свыше 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 980 танков, передает НСН.
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