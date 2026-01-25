Российские банки введут единый QR-код для переводов
Платежи по QR-кодам в России станут проще, сообщает ТАСС.
С сентября текущего года в силу вступает закон об универсальном платежном коде, который обяжет все банки использовать единый стандарт. Для покупателей на кассе появится только один QR-код. Оплатить можно будет через любое удобное приложение своего банка, без привязки к конкретной платежной системе.
Для бизнеса снизятся издержки на обработку платежей, так как исчезнет зависимость от инфраструктуры отдельных банков. Это создаст условия для более справедливой конкуренции на платежном рынке. В ЦБ РФ считают, что это повысит клиентский опыт и создаст альтернативу карточным платежам.
Отмечается, что переход к единой системе будет обязательным и поэтапным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
