Российские банки введут единый QR-код для переводов

Платежи по QR-кодам в России станут проще, сообщает ТАСС.

Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП

С сентября текущего года в силу вступает закон об универсальном платежном коде, который обяжет все банки использовать единый стандарт. Для покупателей на кассе появится только один QR-код. Оплатить можно будет через любое удобное приложение своего банка, без привязки к конкретной платежной системе.

Для бизнеса снизятся издержки на обработку платежей, так как исчезнет зависимость от инфраструктуры отдельных банков. Это создаст условия для более справедливой конкуренции на платежном рынке. В ЦБ РФ считают, что это повысит клиентский опыт и создаст альтернативу карточным платежам.

Отмечается, что переход к единой системе будет обязательным и поэтапным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БанкиДеньгиоплата

Горячие новости

Все новости

партнеры