Российские банки проведут эксперимент по открытию счетов по видеосвязи

Ряд российских банков, включая «Сбер», протестируют открытие счетов без посещения отделения по видеосвязи. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Национального совета финансового рынка Андрея Емелина.

Он сообщил, что Совет уже получил одобрение от департамента финансовых технологий ЦБ. Среди банков, принимающих участие в эксперименте – Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, Делобанк, «Зенит» и другие. Предполагается, что сначала по видеосвязи открыть счета смогут люди с ограниченными возможностями. Лимит на операции не будет превышать 60 тысяч рублей.

Подтверждение личности по видеосвязи – не единственный способ идентификации клиентов. Сбербанк и ЦБ активно вводят технологии биометрии для распознавания клиентов по голосу и лицу. Директор по розничному бизнесу БКС Банка Алексей Карчажкин отмечает, что способ с конференц-связью более перспективен, так как не требует даже однократного присутствия клиента в отделении.