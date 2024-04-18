Российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта

В частности, обращения были напрвлены на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в Минцифры, Минпромторг и Минфин.

Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, предписывает кредитным организациям с 1 января 2025 года отказаться от использования программного обеспечения из «недружественных» стран. Однако в АБР считают, что соответствующие российские IТ-решения к этой дате готовы не будут, и банкам придётся отвечать за срыв сроков перехода.

«Требуется ещё время на завершение работ, а также на тестирование, доработку, внедрение и сертификацию. Все эти процессы небыстрые», - указал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Он добавил, что в этой связи банки можно было бы предоставить некоторые послабления на время переходного периода.

Ранее в СМИ появилась информация, что Власти США намерены запретить гражданам и предприятиям в стране использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

