Российские банки попросили отложить отказ от зарубежного софта
Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Центробанк и правительство РФ с просьбой продлить сроки импортозамещения зарубежного софта, в том числе обеспечивающего информационную безопасность. Об этом сообщает Forbes.
В частности, обращения были напрвлены на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а также в Минцифры, Минпромторг и Минфин.
Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, предписывает кредитным организациям с 1 января 2025 года отказаться от использования программного обеспечения из «недружественных» стран. Однако в АБР считают, что соответствующие российские IТ-решения к этой дате готовы не будут, и банкам придётся отвечать за срыв сроков перехода.
«Требуется ещё время на завершение работ, а также на тестирование, доработку, внедрение и сертификацию. Все эти процессы небыстрые», - указал вице-президент АБР Алексей Войлуков.
Он добавил, что в этой связи банки можно было бы предоставить некоторые послабления на время переходного периода.
Ранее в СМИ появилась информация, что Власти США намерены запретить гражданам и предприятиям в стране использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru