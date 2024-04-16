«30-40 лет!»: В отрасли указали на отсталость безопасности российских банков

«Мы отстали лет на 30-40, поэтому нам придется догонять достаточно серьезно. До первых санкций (до 2014 года) мы вообще не задумывались об импортозамещении в ПО. Только первые санкции нас подтолкнули, и то в 2014 году особо никто этому не придавал большого значения, а надо было бы. Но у нас есть достаточно серьезные ресурсы, российские программисты — одни из самых лучших и продвинутых. Думаю, что при должном финансировании мы сможем догнать и обогнать Запад, который поставляет большую часть программного обеспечения», — сказал Ромачев.

Собеседник НСН поддержал идею призвать к отчету кредитные организации о выполнении программы импортозамещения в 2025 году.

«Это правильно, потому что пока стоит западное ПО, мы, к сожалению, абсолютно не защищены в первую очередь перед Западом, который признает, что разработчики ПО специально создают уязвимости, чтобы в эти компьютеры проникали спецслужбы США. Поэтому все западное ПО рано или поздно необходимо будет менять, если банки будут отчитываться, то у них будет дополнительная мотивация переходить на российское, чтобы мы могли полностью контролировать все наши девайсы», — добавил эксперт.

Ранее Ромачев заявил, что банковская система вряд ли сможет выйти на новый уровень с точки зрения кибербезопасности, поскольку немалую роль здесь играет человеческий фактор: всевозможные утечки происходят из-за халатности персонала, не дремлют и телефонные мошенники.

