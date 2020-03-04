Российские авто предупредят водителей о нарушении ПДД

Автомобили, собранные в России, будут оборудовать системами, которые оповестят водителя о потенциальных нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве сообщили, что ГОСТ о требованиях к комплексам примут до конца октября. Новое устройство будет работать на скорости машины до 150 километров в час, отмечает Ura.ru.

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Автомобиль сможет распознавать дорожные знаки, разметку и светофоры с помощью камер. Полученные ими данные проанализирует вычислительный модуль и отправит сообщение водителю , сообщает телеканал «360».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает налоговый вычет при покупке автомобиля отечественного производства. Авторы инициативы - депутаты от «Справедливой России».


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ФОТО: pixabay.com
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