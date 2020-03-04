Российские авто предупредят водителей о нарушении ПДД

Автомобили, собранные в России, будут оборудовать системами, которые оповестят водителя о потенциальных нарушениях правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве сообщили, что ГОСТ о требованиях к комплексам примут до конца октября. Новое устройство будет работать на скорости машины до 150 километров в час, отмечает Ura.ru.