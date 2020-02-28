В России обновили список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Минпромторг РФ обновил список автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей, которые облагаются налогом на роскошь. Перечень пополнили автомобили Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Таким образом, список автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей разросся на 54 модели. Теперь в нем насчитывается 632 автомобиля. В категории от 5 до 10 миллионов рублей автомобилей стало больше на 38 штук. Категория от 10 до 15 миллионов стала больше на три автомобиля, а список авто, которые стоят свыше 15 миллионов – на девять.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал налог на роскошь в России мерой социальной анестезии.
«В обществе действительно нарастает достаточно серьезная напряженность. Сейчас это [высказывание Силуанова] связано с тем, что социальная напряженность уже приобретает чрезмерный характер. Необходимо предпринять какие-то меры социальной анестезии. Поэтому господин Силуанов рассказывает вот эти вот вещи. Если люди будут протестовать, то он эти меры действительно разработает. Если люди протестовать не будут, то, соответственно, меры разработаны не будут. Так же как они не были разработаны в 2012 году», — заявил экономист.
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