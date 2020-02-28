В России обновили список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал налог на роскошь в России мерой социальной анестезии.

«В обществе действительно нарастает достаточно серьезная напряженность. Сейчас это [высказывание Силуанова] связано с тем, что социальная напряженность уже приобретает чрезмерный характер. Необходимо предпринять какие-то меры социальной анестезии. Поэтому господин Силуанов рассказывает вот эти вот вещи. Если люди будут протестовать, то он эти меры действительно разработает. Если люди протестовать не будут, то, соответственно, меры разработаны не будут. Так же как они не были разработаны в 2012 году», — заявил экономист.

