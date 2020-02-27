В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за покупку отечественного авто

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает налоговый вычет при покупке автомобиля отечественного производства. Авторы инициативы - депутаты от «Справедливой России».

В пояснительной записке к документу парламентарии предлагают предусмотреть налоговый вычет по НДФЛ в размере 10% при покупке российского авто, сообщает Ura.ru.

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Уточняется, что стоимость машины не должна превышать 1 млн рублей. Таким образом налоговый вычет будет не более 100 тысяч рублей.

По мнению авторов инициативы, мера улучшит материальное положение людей с невысокими доходами. Кабмин проект не поддержал.

Ранее депутат Госдумы Максим Зайцев в пресс-центре НСН предложил чиновникам отказаться от машин ради экологии.



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ФОТО: pixabay.com
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