В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за покупку отечественного авто

Уточняется, что стоимость машины не должна превышать 1 млн рублей. Таким образом налоговый вычет будет не более 100 тысяч рублей.

По мнению авторов инициативы, мера улучшит материальное положение людей с невысокими доходами. Кабмин проект не поддержал.

Ранее депутат Госдумы Максим Зайцев в пресс-центре НСН предложил чиновникам отказаться от машин ради экологии.







