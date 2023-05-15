Российские авиакомпании попросили власти Грузии разрешить полеты в страну

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который вступит в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, поддержал решение России отменить со страной визовый режим и возобновить авиарейсы.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену визового режима со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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