Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз

Премьер считает, что решение российского правительства облегчит жизнь для граждан Грузии, упростив передвижение и возможности для развития бизнеса.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который вступит в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену визового режима со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

