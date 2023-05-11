Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решение России отменить со страной визовый режим и возобновить авиарейсы. Его слова приводит РИА Новости.
Премьер считает, что решение российского правительства облегчит жизнь для граждан Грузии, упростив передвижение и возможности для развития бизнеса.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который вступит в силу 15 мая, об отмене визового режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену визового режима со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru