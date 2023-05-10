Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции

Напомним, российский лидер Владимир Путин отменил запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию. Данный указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

