Грузия разрешит прямые полеты самолетов российских авиакомпаний, не попавших под санкции

Грузия допустит прямые полеты воздушных судов российских авиакомпаний, которые не попали под санкции, после получения соответствующего уведомления от России. Соответствующая информация получена от Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, сообщило агентство РИА Новости.

В Минтрансе назвали количество рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно

Напомним, российский лидер Владимир Путин отменил запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию. Данный указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Путин отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеГрузияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры