Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Иордании
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Иордании. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что препарат был зарегистрирован в стране в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, в настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 49 странах, общее население которых более 1,3 млрд человек. По количеству регистраций вакцина находится на втором месте в мире, уточняется в сообщении РФПИ.
Ранее сегодня сообщалось, что вакцина также была зарегистрирована в Кении и Марокко.
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