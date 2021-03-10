Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Иордании

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Иордании. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что препарат был зарегистрирован в стране в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, в настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 49 странах, общее население которых более 1,3 млрд человек. По количеству регистраций вакцина находится на втором месте в мире, уточняется в сообщении РФПИ.

Ранее сегодня сообщалось, что вакцина также была зарегистрирована в Кении и Марокко.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:СпутникВакцина
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