Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Иордании

Отмечается, что препарат был зарегистрирован в стране в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, в настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в 49 странах, общее население которых более 1,3 млрд человек. По количеству регистраций вакцина находится на втором месте в мире, уточняется в сообщении РФПИ.

Ранее сегодня сообщалось, что вакцина также была зарегистрирована в Кении и Марокко.



