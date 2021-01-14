СМИ: 16 разновидностей коронавируса выявили в Кении
Специалисты научно-исследовательского медицинского института Кении заявили об обнаружении уникального, выявленный пока только в этой стране, разновидности коронавируса, который вызывает обеспокоенность экспертов в области здравоохранения, сообщает местное издание Nation.
Ученых отметили, что выявленные в Кении штаммы COVID-19 значительно отличаются от «южноафриканского» и «британского», которые в стране пока не обнаружены.
Кроме того, кенийские специалисты заявили о возможном распространении в стране 16 разновидностей коронавируса в период с июня по октябрь 2020 года. К таким выводам они пришли после изучения анализов более 200 человек в восьми округах Кении.
Учёные добавили, что ещё в начале пандемии выявили четыре мутации коронавируса. Таким образом в стране может циркулировать до 20 штаммов COVID-19.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что свой штамм коронавируса может существовать и в России, сообщает RT. По его словам, пока какого-либо российского варианта коронавируса обнаружить не удалось.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Мишустин заявил о переломном момента коронавирусного кризиса
- Дания назвала дату старта работ по достройке «Северного потока – 2»
- СМИ: 16 разновидностей коронавируса выявили в Кении
- Ученые узнали, как появился и распространился «британский» коронавирус
- Мишустин назвал приоритеты на 2021 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru