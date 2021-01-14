СМИ: 16 разновидностей коронавируса выявили в Кении

Специалисты научно-исследовательского медицинского института Кении заявили об обнаружении уникального, выявленный пока только в этой стране, разновидности коронавируса, который вызывает обеспокоенность экспертов в области здравоохранения, сообщает местное издание Nation.

Ученых отметили, что выявленные в Кении штаммы COVID-19 значительно отличаются от «южноафриканского» и «британского», которые в стране пока не обнаружены.

Кроме того, кенийские специалисты заявили о возможном распространении в стране 16 разновидностей коронавируса в период с июня по октябрь 2020 года. К таким выводам они пришли после изучения анализов более 200 человек в восьми округах Кении.

Учёные добавили, что ещё в начале пандемии выявили четыре мутации коронавируса. Таким образом в стране может циркулировать до 20 штаммов COVID-19.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что свой штамм коронавируса может существовать и в России, сообщает RT. По его словам, пока какого-либо российского варианта коронавируса обнаружить не удалось.

