Вакцину «Cпутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко
Российскую вакцину от коронавируса одобрили в республике Кения, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что препарат также был зарегистрирован Министерством здравоохранения Марокко. Оба государства одобрили «Cпутник V» в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation).
В настоящее время российская вакцина зарегистрирована уже 48 странах мира с общим населением более 1,2 миллиарда человек, что делает её второй в мире среди препаратов против коронавируса по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.
Ранее президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что «Cпутник V» будет производиться в Италии даже если Европейское агентство лекарственных средств не выдаст разрешение на использование этого препарата в странах Евросоюза, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Сдвигается вправо. Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию
- В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов российских госорганов
- Вакцину «Cпутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко
- «У нас все открывается». Песков прокомментировал сбой в работе сайтов госорганов
- ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Пензы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru