Вакцину «Cпутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко

Российскую вакцину от коронавируса одобрили в республике Кения, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, что препарат также был зарегистрирован Министерством здравоохранения Марокко. Оба государства одобрили «Cпутник V» в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation).

В настоящее время российская вакцина зарегистрирована уже 48 странах мира с общим населением более 1,2 миллиарда человек, что делает её второй в мире среди препаратов против коронавируса по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами.

Ранее президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что «Cпутник V» будет производиться в Италии даже если Европейское агентство лекарственных средств не выдаст разрешение на использование этого препарата в странах Евросоюза, сообщает RT.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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