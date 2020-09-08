Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая партия препарата от COVID-19 "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



Отмечается, что вакцину скоро начнут отправлять в регионы страны. В ведомстве здравоохранения заявили, что вакцина прошла все необходимые исследования.

