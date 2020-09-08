Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая партия препарата от COVID-19 "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что вакцину скоро начнут отправлять в регионы страны. В ведомстве здравоохранения заявили, что вакцина прошла все необходимые исследования.

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Россия стала первым государством, в котором официально зарегистрировали вакцину от COVID-19. Препарат был задокументирован еще 11 августа, однако в настоящий момент проводятся пострегистрационные испытания, в которых принимают участие 40 тыс добровольцев.

Разработка препарата велась в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. В организации рассчитывали начать выпуск вакцины для населения 10-13 сентября. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее рассказал, что вакцина поступила в медучреждения Москвы для проведения испытаний уже в августе.

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ФОТО: РИА Новости
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