Путин анонсировал появление второй российской вакцины против COVID-19

Вторая отечественная вакцина против коронавируса COVID-19 появится в сентябре. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Сергею Брилеву, которое транслирует телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, две российские вакцины будут конкурировать, но, по его мнению, будут равны по надежности и эффективности.

В том же интервью Путин сообщил, что первая вакцина безвредна. Её в качестве добровольца получила дочь главы государства. У неё уже появились антитела, она чувствует себя хорошо, добавил Путин.

Первую российскую вакцину разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания препарата завершились в июле, в августе она прошла регистрацию под наименованием «Спутник V».

