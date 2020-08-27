Путин анонсировал появление второй российской вакцины против COVID-19
Вторая отечественная вакцина против коронавируса COVID-19 появится в сентябре. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Сергею Брилеву, которое транслирует телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, две российские вакцины будут конкурировать, но, по его мнению, будут равны по надежности и эффективности.
В том же интервью Путин сообщил, что первая вакцина безвредна. Её в качестве добровольца получила дочь главы государства. У неё уже появились антитела, она чувствует себя хорошо, добавил Путин.
Первую российскую вакцину разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания препарата завершились в июле, в августе она прошла регистрацию под наименованием «Спутник V».
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