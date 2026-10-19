Российская туристка упала с шестиметровой высоты у водопада в Турции

По его данным, инцидент произошел в Ботаническом саду в скалистой местности у водопада Куршунлу. Отмечается, что 58-летняя женщина упала с высоты шести метров.

Россиянка гуляла с родственниками, они вызвали спасателей. Туристку госпитализировали.

Ранее на курорте Фетхие в Турции российский турист погиб при полете на параплане.

