Турист из РФ погиб при полете на параплане в Турции

Российский турист погиб при полёте на параплане на курорте Фетхие в турецкой провинции Мугла. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет RT.

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Уточняется, что 37-летний гражданин РФ Александр совершил жёсткую посадку. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели, правоохранители и медика. Они обнаружили тело россиянина в труднодоступной скалистой зоне. Врачи констатировали смерть мужчины.

Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель россиянина. Турецкая полиция организовала расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Турции погиб гражданин РФ Максим Кузин, упавший на скалистый участок с параплана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев / ЕА
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