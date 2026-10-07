Турист из РФ погиб при полете на параплане в Турции

Уточняется, что 37-летний гражданин РФ Александр совершил жёсткую посадку. К месту происшествия были незамедлительно направлены спасатели, правоохранители и медика. Они обнаружили тело россиянина в труднодоступной скалистой зоне. Врачи констатировали смерть мужчины.

Генконсульство России в Анталье подтвердило гибель россиянина. Турецкая полиция организовала расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Турции погиб гражданин РФ Максим Кузин, упавший на скалистый участок с параплана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».