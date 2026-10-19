Умер экс-ведущий «Вестей» Михаил Пономарев
Журналист и телеведущий Михаил Пономарев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей.
«Умер Михаил Пономарев, российский журналист и телеведущий программ «Вести» на РТР... и «Новости» на ТВ-6», — говорится в публикации в Telegram-канале НАТ.
Причина смерти не называется.
Журналист вел «Вести» в 1991-1999 годах, «Новости» - с 1999-го по 2001-й, отмечает RT.
Михаил Пономарев родился в 1969 году. Журналист сделал первый репортаж в первом выпуске «Вестей», освещал острые события, в том числе беспорядки в Москве в 1993 году.
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