Умер экс-ведущий «Вестей» Михаил Пономарев

«Умер Михаил Пономарев, российский журналист и телеведущий программ «Вести» на РТР... и «Новости» на ТВ-6», — говорится в публикации в Telegram-канале НАТ.

Причина смерти не называется.

Журналист вел «Вести» в 1991-1999 годах, «Новости» - с 1999-го по 2001-й, отмечает RT.

Михаил Пономарев родился в 1969 году. Журналист сделал первый репортаж в первом выпуске «Вестей», освещал острые события, в том числе беспорядки в Москве в 1993 году.

