Российская молодежь живет в постоянном стрессе

Исследование ВЦИОМ выявило психологическое состояние россиян.

«40 тревожных звоночков»: Психолог назвал главные маркеры стресса

Как оказалось, уровень стресса за три года подскочил с 26% до 37%. Особенно острая ситуация сложилась среди молодежи (25-33 года), которая испытывает регулярное напряжение в четыре раза чаще старших сограждан. Ключевыми триггерами выступили личные и семейные конфликты (22%), материальные проблемы (11%) и рабочие вопросы. Отдельным тяжелым фактором стала утрата близких, включая потери в ходе СВО, о которой сообщил каждый десятый опрошенный.

Аналитики видят корни проблемы в комплексных изменениях: жизнь в режиме постоянного информационного шума, рост долговой нагрузки, разрушение нормального режима дня. Психологическая уязвимость молодежи, по мнению экспертов, усугубляется более слабыми социальными связями в сравнении с прошлыми поколениями. В то же время люди старшего возраста показывают большую устойчивость, которую часто объясняют особым «психологическим иммунитетом», сформированным в СССР.

Эксперты прогнозируют, что если тенденция сохранится, борьба с депрессивными и тревожными состояниями среди молодежи потребует масштабных усилий.

Если стресс начинает влиять не только на эмоциональное состояние человека, но и на физическое, следует обращаться к психологу, сказал в эфире НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СтрессСоцопросРоссиянеМолодежь

