Российская молодежь считает кумирами Илона Маска и Человека-паука

Чаще всего на вопрос о примере для подражания молодые люди вспоминали о персонажах американских фильмов. Так, часто упоминались герои из «Дьявол носит Prada», а также из вселенной «Человека-паука». Также среди кумиров российской молодежи фигурирует американский бизнесмен Илон Маск.



Среди качеств, которые молодые люди ценят в героях, часто называли альтруизм, выдержку и патриотизм.

Многие представители современной молодежи отметили Данилу Багрова из фильма «Брат».

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.

