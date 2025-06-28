Российская молодежь считает кумирами Илона Маска и Человека-паука
Российская молодежь видит пример для подражания в героях западного кинематографа, следует из резальтутов опроса, проведенного изданием Life.ru на Дне молодежи в Москве.
Чаще всего на вопрос о примере для подражания молодые люди вспоминали о персонажах американских фильмов. Так, часто упоминались герои из «Дьявол носит Prada», а также из вселенной «Человека-паука». Также среди кумиров российской молодежи фигурирует американский бизнесмен Илон Маск.
Среди качеств, которые молодые люди ценят в героях, часто называли альтруизм, выдержку и патриотизм.
Многие представители современной молодежи отметили Данилу Багрова из фильма «Брат».
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олеся Иванченко призвала не называть ее «заменой» Заворотнюк
- Российская молодежь считает кумирами Илона Маска и Человека-паука
- Солдаутом по «Лужникам»: Баста собрал 75 тысяч зрителей в первый день
- Путин назвал недостаточно высокими зарплаты в студотрядах
- Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира
- Онлайн-кинотеатры выдвинули свои требования к закону о прокатных удостоверениях
- Склад с мебельной фурнитурой загорелся в Астрахани
- Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в Подмосковье
- Сторонника блогера Алекса Лесли арестовали до 25 августа
- Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по объекту в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru