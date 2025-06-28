Российская молодежь считает кумирами Илона Маска и Человека-паука

Российская молодежь видит пример для подражания в героях западного кинематографа, следует из резальтутов опроса, проведенного изданием Life.ru на Дне молодежи в Москве.

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Чаще всего на вопрос о примере для подражания молодые люди вспоминали о персонажах американских фильмов. Так, часто упоминались герои из «Дьявол носит Prada», а также из вселенной «Человека-паука». Также среди кумиров российской молодежи фигурирует американский бизнесмен Илон Маск.

Среди качеств, которые молодые люди ценят в героях, часто называли альтруизм, выдержку и патриотизм.

Многие представители современной молодежи отметили Данилу Багрова из фильма «Брат».

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.

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ФОТО: AP / ТАСС
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