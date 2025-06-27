Книжный сервис «Строки» выявил тренды чтения среди молодежи в 2025 году

В преддверии Дня молодежи книжный сервис «Строки» провел исследование, посвященное привычкам чтения россиян до 35 лет.

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Согласно результатам исследования, женщины читают больше, молодежь чаще выбирает аудио. Кроме того, наибольшую активность в чтении демонстрируют женщины в возрасте от 18 до 35 лет. За ними - мужчины той же возрастной группы, а также девушки и юноши младше 18 лет.

Интересно, что аудиокниги оказались на 10% популярнее, чем электронные книги среди молодежи. Это особенно заметно в возрасте 18-35 лет - выбор аудиоформата часто связан с удобством «чтения на ходу», в том числе в дороге, на тренировке или во время прогулки, а также во время домашних дел.

Ранее сообщалось, что спрос на книги Пушкина увеличился в 1,5 раза в преддверии дня рождения классика, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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