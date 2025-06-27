Книжный сервис «Строки» выявил тренды чтения среди молодежи в 2025 году

Согласно результатам исследования, женщины читают больше, молодежь чаще выбирает аудио. Кроме того, наибольшую активность в чтении демонстрируют женщины в возрасте от 18 до 35 лет. За ними - мужчины той же возрастной группы, а также девушки и юноши младше 18 лет.

Интересно, что аудиокниги оказались на 10% популярнее, чем электронные книги среди молодежи. Это особенно заметно в возрасте 18-35 лет - выбор аудиоформата часто связан с удобством «чтения на ходу», в том числе в дороге, на тренировке или во время прогулки, а также во время домашних дел.

Ранее сообщалось, что спрос на книги Пушкина увеличился в 1,5 раза в преддверии дня рождения классика, напоминает НСН.

