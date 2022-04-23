Российская делегация привезет Благодатный огонь из Иерусалима
В Россию из Иерусалима Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня, доставит делегация от Фонда Андрея Первозванного, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд.
Сообщается, что делегация отправилась в аэропорт Бен-Гурион, откуда вылетит в РФ, пишет Газета.ru.
Благодатный огонь отправят в 15 храмов Москвы, а также Коломны, Одинцова, Мытищ, Подольска и Балашихи, сообщает RT.
Благодатный огонь – святыня, которая символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь снисходит в храм во время литании, который проводит Иерусалимский патриарх.
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