В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую предпасхальную субботу. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ.
Благодатный огонь – святыня, которая символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь снисходит в храм во время литании, который проводит Иерусалимский патриарх.
По тысячелетней традиции лампады с пламенем для доставки на родину получат представители 11 стран.
В Россию Благодатный огонь доставят вечером 23 апреля – к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, которое проведет патриарх Кирилл. Из Москвы пасхальный символ огонь отправится в города страны.
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