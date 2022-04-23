В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую предпасхальную субботу. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал НТВ.

Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал молиться о мире

Благодатный огонь – святыня, которая символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь снисходит в храм во время литании, который проводит Иерусалимский патриарх.

По тысячелетней традиции лампады с пламенем для доставки на родину получат представители 11 стран.

В Россию Благодатный огонь доставят вечером 23 апреля – к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, которое проведет патриарх Кирилл. Из Москвы пасхальный символ огонь отправится в города страны.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияПасхаИерусалимБлагодатный Огонь
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