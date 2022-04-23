Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал молиться о мире
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи и призвал их проявлять подлинную любовь к ближним, не поддаваясь на попытки разрушить единство между православными. Об этом говорится в традиционном пасхальном послании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Как отметил предстоятель Русской православной церкви, сегодня мир «раздираем конфликтами и противоречиями», и важно не забывать о своем христианском призвании и «проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой».
«Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами», — подчеркивается в послании.
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться, чтобы «средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью». Кроме того, предстоятель РПЦ пожелал православным христианам божьего благословения и светлой пасхальной радости.
«В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту», — отмечается в послании патриарха.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал молиться о мире
- Ограничения на полеты в аэропорты юга России продлили до 1 мая
- В Крыму запасы в водохранилищах достигли рекордных отметок
- Три человека погибли при взрыве на руднике в Оренбургской области
- СМИ: На Украину направили британских специалистов по диверсиям
- Российский посол предупредил об ухудшении двусторонних отношений России и Италии
- Выданное с нарушениями гражданство РФ можно будет прекратить в течение 10 лет
- СМИ: США используют антироссийские санкции для «обкатки» механизма сдерживания Китая
- Россия и Япония договорились о квоте на вылов лососевых
- В Сочи появится первый экопляж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru