Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал молиться о мире

Как отметил предстоятель Русской православной церкви, сегодня мир «раздираем конфликтами и противоречиями», и важно не забывать о своем христианском призвании и «проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой».

«Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами», — подчеркивается в послании.

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться, чтобы «средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью». Кроме того, предстоятель РПЦ пожелал православным христианам божьего благословения и светлой пасхальной радости.

«В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту», — отмечается в послании патриарха.

