Названы самые популярные соцсети в России
Соцсеть TikTok обошла в России по популярности «Одноклассники», оказавшись на третьем месте. Об этом говорится в исследовании компании «Мегафон», специалисты корой проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей за текущий год.
Лидером списка стал Instagram, на второй строчке – «ВКонтакте».
В докладе говорится, что в целом объем мобильного интернет-трафика в соцсетях за год удвоился. На Instagram приходится 35,5% потребляемого трафика, на «ВКонтакте» - 28%, на TikTok - 24%.
Эксперты объяснили увеличившийся интерес к TikTok трендом на короткие видео.
Ранее сообщалось, что поиск по миллионам видео «ВКонтакте» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных в соцсети, передает RT. В компании пообещали предоставить широкую линейку качества видео вплоть до 4К.
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