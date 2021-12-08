Названы самые популярные соцсети в России

Соцсеть TikTok обошла в России по популярности «Одноклассники», оказавшись на третьем месте. Об этом говорится в исследовании компании «Мегафон», специалисты корой проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей за текущий год.

Лидером списка стал Instagram, на второй строчке – «ВКонтакте».