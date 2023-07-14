Российская ассоциация парков назвала батут самым травмоопасным аттракционом
Батуты не везде подлежат регистрации и надзору, отметил в эфире НСН Игорь Родионов.
Батут является самым травмоопасным аттракционом, рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН. По его словам, веревочные парки и скалодромы также считаются крайне травмоопасными.
«Батут на сегодняшний день – это самый травмоопасный аттракцион. У нас не везде батуты подлежат регистрации и надзору. В законодательстве под понятием аттракциона чаще всего упоминается механизированная конструкция. Батут – это созданное изделие из ткани. В веревочном парке тоже нет никаких механизмов. Поэтому они иногда не охватываются. Скалодромы тоже травмоопасны. Исключить полностью травмы на такого рода аттракционах невозможно», - сказал Родионов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки
- СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова
- Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области
- Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
- Эрдоган: Анкара ждет от Брюсселя действий по интеграции Турции в ЕС
- Аналитик НАТО предупредил о сюрпризах для ВСУ от российских войск
- 112: В Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief
- Мурашко: В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции
- Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей
- УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru