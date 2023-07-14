Российская ассоциация парков назвала батут самым травмоопасным аттракционом

Батуты не везде подлежат регистрации и надзору, отметил в эфире НСН Игорь Родионов. 

Батут является самым травмоопасным аттракционом, рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН. По его словам, веревочные парки и скалодромы также считаются крайне травмоопасными.

Перечислены проблемы, из-за которых аттракционы выходят из строя

«Батут на сегодняшний день – это самый травмоопасный аттракцион. У нас не везде батуты подлежат регистрации и надзору. В законодательстве под понятием аттракциона чаще всего упоминается механизированная конструкция. Батут – это созданное изделие из ткани. В веревочном парке тоже нет никаких механизмов. Поэтому они иногда не охватываются. Скалодромы тоже травмоопасны. Исключить полностью травмы на такого рода аттракционах невозможно», - сказал Родионов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки.

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ФОТО: РИА Новости
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