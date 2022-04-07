Барщевский предрек России «колоссальную» коррупцию на фоне санкций
России грозит резкий всплеск уровня коррупции в связи с введением Западом жестких санкций. Об этом предупредил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он принял участие в Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества.
По оценке Барщевского, коррупция будет расти «колоссально». Как пояснил полпред, чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем уровень коррупции становится пропорционально выше. Причём, усиление контроля и ужесточение наказания не могут гарантировать сокращение такого рода правонарушений, подчеркнул Барщевский.
В качестве примера он привел Китай, где по словам полпреда, даже публичные казни на площадях не приводят к снижению уровня коррупции. Реальной мерой, которая может помочь в борьбе с этим злом Барщевский назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.
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