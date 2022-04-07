Барщевский предрек России «колоссальную» коррупцию на фоне санкций

России грозит резкий всплеск уровня коррупции в связи с введением Западом жестких санкций. Об этом предупредил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Он принял участие в Ясинской конференции НИУ ВШЭ с участием представителей бизнеса и научного сообщества.

По оценке Барщевского, коррупция будет расти «колоссально». Как пояснил полпред, чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем уровень коррупции становится пропорционально выше. Причём, усиление контроля и ужесточение наказания не могут гарантировать сокращение такого рода правонарушений, подчеркнул Барщевский.

В качестве примера он привел Китай, где по словам полпреда, даже публичные казни на площадях не приводят к снижению уровня коррупции. Реальной мерой, которая может помочь в борьбе с этим злом Барщевский назвал развитие политической конкуренции и гражданского общества.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СанкцииКоррупцияМихаил Барщевский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры