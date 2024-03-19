«Википедию» оштрафовали на три млн рублей за неудаление информации

Таганский суд Москвы наложил очередной штраф на владельца русскоязычной «Википедии» компанию Wikimedia Foundation, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

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Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 341. КоАП РФ. Wikimedia Foundation оштрафована на три миллиона рублей за отказ удалить недостоверную информацию.

Организация зарегистрирована в США в качестве благотворительного фонда. В России ей назначили уже 10 штрафов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что «Википедию» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин сайт Википедия
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