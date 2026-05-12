СМИ: Пчелы-мигранты из Узбекистана могут навредить россиянам
Ещё два большегруза, которые перевозили пчел из Узбекистана, въехали на территорию России через пропускной пункт в Челябинской области и скрылись, сообщает Shot.
До карантинной зоны водители груз не довезли. Санитарная проверка является обязательным требованием безопасности, но насекомые её не прошли. Где сейчас находятся фуры, неизвестно. Telegram-канал указывает, что пчёл из Средней Азии завозят в страну неофициально по двум причинам, одна из которых - стоимость: узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных. Другая причина — ранняя активность. Благодаря тёплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские ещё пробуждаются.
При этом пчелы являются скрытыми переносчиками опасных инфекций и паразитов, что грозит массовой гибелью местных семей. Отсюда следует, что отсутствие ветеринарного контроля чревато серьёзными рисками. Кроме того, приезжие насекомые ведут себя более агрессивно и злобно, их укусы могут спровоцировать сильный отёк вплоть до анафилактического шока.
Ранее стало известно, что в России уже больше месяца разыскивают грузовик с 1728 пчёлами из Узбекистана, которые не прошли обязательный карантин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
