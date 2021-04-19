Россельхознадзор Подмосковья не торопится, а лес рубят

С информацией о сплошной вырубке леса в районе деревень Игумново и Шадрино обратилась в «Кривую линию НСН» Екатерина Верещагина. Территория относится к землям сельскохозяйственного назначения, однако местные жители сомневаются в законности происходящего и обеспокоены возможным исчезновением нескольких гектаров лесных насаждений.

«Кривая линия» обратилась в несколько инстанций, чтобы выяснить легитимность действий собственника земель. О реакции Межрайонной природоохранной прокуратуры и Администрации Талдомского городского округа НСН уже рассказала в предыдущих материалах.

Теперь в редакцию поступил долгожданный ответ из Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Управлением проведения предварительная проверка информации, в ходе которой установлено, что возможное нарушение земельного законодательства происходит на земельном участке с кадастровым номером… Указанный земельный участок будет включен в план рейдового осмотра на май 2021 года», - написал замглавы ведомства г-н Муслимов.

Возникает резонный вопрос. Если ведомство все-таки подозревает возможные нарушения закона, то, может быть, имеет смысл поторопиться пресечь противоправные действия? А то, глядишь, к маю леса уже совсем не останется, учитывая, что вырубать его начали в феврале.

Надеемся, что Министерство экологии и природопользования Московской области, куда «Кривая линия» также направила запрос, проявит большую оперативность и не станет ждать полного уничтожения нескольких гектаров леса.