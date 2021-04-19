Россельхознадзор Подмосковья не торопится, а лес рубят
Уклончивый ответ получила «Кривая линия НСН» на запрос о законности вырубки леса.
С информацией о сплошной вырубке леса в районе деревень Игумново и Шадрино обратилась в «Кривую линию НСН» Екатерина Верещагина. Территория относится к землям сельскохозяйственного назначения, однако местные жители сомневаются в законности происходящего и обеспокоены возможным исчезновением нескольких гектаров лесных насаждений.
«Кривая линия» обратилась в несколько инстанций, чтобы выяснить легитимность действий собственника земель. О реакции Межрайонной природоохранной прокуратуры и Администрации Талдомского городского округа НСН уже рассказала в предыдущих материалах.
Теперь в редакцию поступил долгожданный ответ из Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«Управлением проведения предварительная проверка информации, в ходе которой установлено, что возможное нарушение земельного законодательства происходит на земельном участке с кадастровым номером… Указанный земельный участок будет включен в план рейдового осмотра на май 2021 года», - написал замглавы ведомства г-н Муслимов.
Возникает резонный вопрос. Если ведомство все-таки подозревает возможные нарушения закона, то, может быть, имеет смысл поторопиться пресечь противоправные действия? А то, глядишь, к маю леса уже совсем не останется, учитывая, что вырубать его начали в феврале.
Надеемся, что Министерство экологии и природопользования Московской области, куда «Кривая линия» также направила запрос, проявит большую оперативность и не станет ждать полного уничтожения нескольких гектаров леса.
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