Лес рубят – прокуратура спит, а «Кривая линия» выясняет законность вырубки

О сплошной вырубке леса в районе деревень Игумново и Шадрино сообщила в «Кривую линию НСН» Екатерина Верещагина. Ситуация осложняется тем, что территория относится к землям сельскохозяйственного назначения. Учитывая нововведения в законодательстве, местные жители обеспокоены возможным исчезновением нескольких гектаров лесных насаждений.

За соответствующими разъяснениями «Кривая линия» обратилась в ряд инстанций.

Первой ответила Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области. В лучших традициях надзорное ведомство переправило запрос НСН в Администрацию Талдомского городского округа, Комитет лесного хозяйства и Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Следует отметить, что в эти организации «Кривая линия» обратилась и без помощи прокуратуры, а Комитет лесного хозяйства вообще не имеет отношения к землям сельскохозяйственного назначения.

Администрация Талдомского городского округа была более конкретна в формулировках. Заместитель главы Максим Мухаммийзянов проинформировал НСН, что по данным выписки ЕГРН земельный участок находится в собственности ООО «Фармэнерджи», а земли предназначены для сельскохозяйственного производства. По его словам, в администрацию Талдомского городского округа за получением порубочного билета ООО «Фармэнерджи» не обращалось.

Вместе с тем, по данным «СПАРК», вышеуказанная организация представляет собой микропредприятие с численностью сотрудников 2 человека. Официальная прибыль в 2020 году составила 159 тысяч рублей. Любопытный факт: по итогам 2014 года при выручке 652 млн. рублей коммерсанты задекларировали убыток в 143 млн. рублей.

В ожидании ответа от Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, «Кривая линия» дополнительно сделала запрос в Министерство экологии и природопользования Московской области.