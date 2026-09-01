Россельхознадзор отреагировал на гибель собак от вакцины «Мультикан-8»
Россельхознадзор принял меры после поступления жалоб на гибель домашних собак от вакцины «Мультикан-8». Ведомство приостановило использование проблемной серии препарата №20 и направило соответствующую информацию в систему «Честный знак» для блокировки кодов маркировки, передает ТАСС.
Производитель препарата компания «Ветбиохим» уже уведомлена о необходимости изъятия опасной партии из оборота. Совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой и специалистами Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных начата внеплановая проверка предприятия. По итогам проверки ведомство примет дальнейшие меры в соответствии с законодательством.
Жалобы на серьезные побочные реакции и гибель питомцев поступили из десяти регионов страны. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Ярославской области, также случаи отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областях, а также в Краснодарском крае.
Россельхознадзор 19 августа сообщал, что не получал жалоб на вакцину «Мультикан-8», но вместе с тем пообещал обратиться в прокуратуру для проведения проверки производителя препарата, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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