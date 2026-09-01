Россельхознадзор отреагировал на гибель собак от вакцины «Мультикан-8»

Россельхознадзор принял меры после поступления жалоб на гибель домашних собак от вакцины «Мультикан-8». Ведомство приостановило использование проблемной серии препарата №20 и направило соответствующую информацию в систему «Честный знак» для блокировки кодов маркировки, передает ТАСС.

Производитель препарата компания «Ветбиохим» уже уведомлена о необходимости изъятия опасной партии из оборота. Совместно с Люблинской межрайонной прокуратурой и специалистами Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных начата внеплановая проверка предприятия. По итогам проверки ведомство примет дальнейшие меры в соответствии с законодательством.