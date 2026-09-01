Эксперт предупредила о типичных ошибках сотрудников перед увольнением

Еще одной серьезной ошибкой Лоикова назвала отсутствие фиксации ключевых дат — когда сотрудника перестали приглашать на совещания, отстранили от проектов или изменили условия труда. Именно эти сведения могут послужить доказательствами в случае трудового спора.

Эксперт подчеркнула, что как спешка, так и бездействие одинаково вредны для работника. Первый вариант лишает времени на подготовку, второй — возможности защитить свои права. Лоикова рекомендовала спокойно анализировать ситуацию, тщательно собирать факты и избегать скоропалительных решений.

Эксперт ранее назвала главные признаки того, что пора увольняться с работы самостоятельно, не дожидаясь решения руководства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

