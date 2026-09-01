Эксперт предупредила о типичных ошибках сотрудников перед увольнением

Самой распространенной ошибкой сотрудников, которым грозит сокращение, является либо игнорирование тревожных сигналов, либо панические и импульсивные действия. Об этом «Ленте.ру» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, многие работники склонны списывать настораживающие признаки на случайность или временные трудности, тогда как паникеры начинают увольняться по собственному желанию, не разобравшись в сути проблемы.

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Еще одной серьезной ошибкой Лоикова назвала отсутствие фиксации ключевых дат — когда сотрудника перестали приглашать на совещания, отстранили от проектов или изменили условия труда. Именно эти сведения могут послужить доказательствами в случае трудового спора.

Эксперт подчеркнула, что как спешка, так и бездействие одинаково вредны для работника. Первый вариант лишает времени на подготовку, второй — возможности защитить свои права. Лоикова рекомендовала спокойно анализировать ситуацию, тщательно собирать факты и избегать скоропалительных решений.

Эксперт ранее назвала главные признаки того, что пора увольняться с работы самостоятельно, не дожидаясь решения руководства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ITAR-TASS/Курсков Евгений
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