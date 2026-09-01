«Особое удовольствие»: Безруков объяснил, за что любит творчество братьев Стругацких
Взгляд режиссера Дмитрия Тюрина на новую экранизацию повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» — это отдельная художественная работа, автор имеет право на свое впечатление от произведения, сказал НСН Сергей Безруков.
Актер, народный артист России Сергей Безруков поделился в беседе со спецкором НСН впечатлениями от съемок в новой экранизации повести «Трудно быть богом» и признался, что любит творчество братьев Стругацких за глубокий смысл, самоиронию и юмор.
Премьера масштабной экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» (режиссер Дмитрий Тюрин) состоится 3 сентября 2026 года на стриминговом сервисе Wink. Безруков сыграет в ней одну из главных ролей — опытного разведчика дона Кондора. Актер объяснил, чем его привлекают произведения братьев Стругацких.
«У меня особенное отношение к научной фантастике братьев Стругацких, потому что это очень хорошая литература с глубоким смыслом, нравственными законами, юмором и самоиронией. Произведения братьев Стругацких — это особое удовольствие. Мне изначально предложили другую роль, но я что-то подобное уже играл. Я стараюсь не повторяться, для меня это важно», — сказал Безруков.
По словам артиста, он считает очень любопытным режиссерский взгляд на первоисточник.
«Мне это очень интересно. Когда художник берется за экранизацию, он уже имеет право на свое собственное впечатление от этого произведения. Вспомните совершенно гениальную картину “Сталкер” Андрея Тарковского по мотивам повести братьев Стругацких “Пикник на обочине”. Это уже переосмысление Тарковским великой литературы. Считаю, что тема новой экранизации сегодня очень актуальна», — добавил собеседник НСН.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что за последний год интерес к произведениям братьев Стругацких вырос более чем в 3,5 раза.
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