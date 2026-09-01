«У меня особенное отношение к научной фантастике братьев Стругацких, потому что это очень хорошая литература с глубоким смыслом, нравственными законами, юмором и самоиронией. Произведения братьев Стругацких — это особое удовольствие. Мне изначально предложили другую роль, но я что-то подобное уже играл. Я стараюсь не повторяться, для меня это важно», — сказал Безруков.

По словам артиста, он считает очень любопытным режиссерский взгляд на первоисточник.

«Мне это очень интересно. Когда художник берется за экранизацию, он уже имеет право на свое собственное впечатление от этого произведения. Вспомните совершенно гениальную картину “Сталкер” Андрея Тарковского по мотивам повести братьев Стругацких “Пикник на обочине”. Это уже переосмысление Тарковским великой литературы. Считаю, что тема новой экранизации сегодня очень актуальна», — добавил собеседник НСН.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что за последний год интерес к произведениям братьев Стругацких вырос более чем в 3,5 раза.

