Минобороны сообщило об уничтожении 109 украинских дронов за день
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувший день уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Очередную сводку о работе дежурных расчетов распространило Министерство обороны РФ.
Перехваты вражеских аппаратов осуществлялись в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, передает RT.
Воздушные цели были ликвидированы в небе над восемью регионами страны. Перехваты фиксировались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО отражали атаки украинских БПЛА над акваторией Черного моря.
Утром 1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбила над Россией 516 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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