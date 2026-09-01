Минобороны сообщило об уничтожении 109 украинских дронов за день

Воздушные цели были ликвидированы в небе над восемью регионами страны. Перехваты фиксировались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Помимо сухопутных территорий, дежурные средства ПВО отражали атаки украинских БПЛА над акваторией Черного моря.

Утром 1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ПВО сбила над Россией 516 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

