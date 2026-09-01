Тим Кук покинул пост главы Apple спустя 15 лет работы в компании

Тим Кук официально в первый день осени покинул должность генерального директора корпорации Apple, которую занимал на протяжении последних 15 лет. Его преемником стал старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус, вступивший в должность с 1 сентября 2026 года.

Переход власти стал результатом долгосрочного планирования преемственности, которое единогласно поддержал совет директоров компании. Сам Кук не покидает Apple полностью, а переходит на позицию исполнительного председателя совета директоров, где продолжит участвовать в стратегическом управлении корпорацией.

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В своем прощальном обращении в социальной сети X Кук поблагодарил сообщество Apple за постоянную поддержку и вдохновение. «Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда», — написал он в Х, отметив, что отправляет море любви всем поклонникам бренда в свой последний день в качестве генерального директора.

Тим Кук возглавил Apple в августе 2011 года, сменив на этом посту сооснователя корпорации Стива Джобса.

Уже 9 сентября Apple проведет первую презентацию новинок под руководством нового генерального директора. Мероприятие состоится в Театре Стива Джобса в Apple Park, где компания, как ожидается, представит свой первый складной iPhone и другие новые устройства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/EPA
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