«Вспыльчивый, но добрый»: Кологривый о роли в сериале «Трудно быть богом»
Выгорания от съемок в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» не было, тяжело было разве что на съемках в Иране в пятидесятиградусную жару, сказал НСН Никита Кологривый.
Актер, исполнитель роля барона Пампы в новой экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» Никита Кологривый заявил в беседе со спецкором НСН, что очень ждет премьеры сериала и надеется, что это будет вдохновляющий проект.
Премьера масштабной экранизации повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» (режиссер Дмитрий Тюрин) состоится 3 сентября 2026 года на стриминговом сервисе Wink. Кологривый также признался, что видит своего героя вспыльчивым, но при этом добрым и наивным человеком.
«Мне кажется, мой герой — вспыльчивый, но при этом очень наивный и человеколюбивый. Это один из самых положительных персонажей романа, поэтому надеюсь, что у меня получилось воплотить этот образ, хотя в классическом смысле я не подхожу под амплуа. Но я постарался взять характером. Внешне мы с бароном похожи, а что касается внутренних качеств, думаю, что мы можем одинаково быть влюблены в девушку. А вспыльчивость — это не про меня: сами видите — у меня очки, разве я могу быть вспыльчивым? Мне тяжело было физически исполнять эту роль, а вот вживаться в нее — это моя профессия. Я получаю от этого удовольствие», — сказал актер.
Собеседник НСН добавил, что с нетерпением ждет премьеры сериала.
«Я очень жду премьеру: меня впечатлил трейлер, мы очень много старались, объездили кучу локаций, и я надеюсь, что это будет вдохновляюще. Выгорания от съемок не было и в помине — разве что в Иране в плюс 50. А в себя я прихожу на других съемках. Отмечу, что пока мне очень нравится играть в детском кино и комедиях», — отметил артист.
Ранее исполнитель роли дона Кондора, народный артист России Сергей Безруков заявил, что любит творчество братьев Стругацких за глубокий смысл, самоиронию и юмор. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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