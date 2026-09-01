«Мне кажется, мой герой — вспыльчивый, но при этом очень наивный и человеколюбивый. Это один из самых положительных персонажей романа, поэтому надеюсь, что у меня получилось воплотить этот образ, хотя в классическом смысле я не подхожу под амплуа. Но я постарался взять характером. Внешне мы с бароном похожи, а что касается внутренних качеств, думаю, что мы можем одинаково быть влюблены в девушку. А вспыльчивость — это не про меня: сами видите — у меня очки, разве я могу быть вспыльчивым? Мне тяжело было физически исполнять эту роль, а вот вживаться в нее — это моя профессия. Я получаю от этого удовольствие», — сказал актер.

Собеседник НСН добавил, что с нетерпением ждет премьеры сериала.

«Я очень жду премьеру: меня впечатлил трейлер, мы очень много старались, объездили кучу локаций, и я надеюсь, что это будет вдохновляюще. Выгорания от съемок не было и в помине — разве что в Иране в плюс 50. А в себя я прихожу на других съемках. Отмечу, что пока мне очень нравится играть в детском кино и комедиях», — отметил артист.

Ранее исполнитель роли дона Кондора, народный артист России Сергей Безруков заявил, что любит творчество братьев Стругацких за глубокий смысл, самоиронию и юмор. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

