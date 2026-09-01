Пашинян: Армения отказывается от референдума по членству в ЕС

Пашинян напомнил, что данный законопроект был инициирован гражданским обществом, которое собрало подписи граждан и представило документ в парламент. Согласно конституционным нормам, в случае отказа депутатов инициаторы могли бы собрать еще 250 тысяч подписей, что при повторном отклонении привело бы к обязательному проведению референдума.

Таким образом, одобрив документ на законодательном уровне, власти республики избавились от необходимости выносить вопрос о европейской интеграции на всенародное голосование, подчеркнул Пашинян.

В ходе встречи Путин призвал Пашиняна быстрее определиться со вступлением Армении в ЕС, так как Москве необходимо понимать, как строить двусторонние отношения дальше, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

