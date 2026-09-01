Эксперт назвал утопией идею создания дешевой массовой машины в России

Идея появления на российском рынке качественной, безопасной и при этом дешевой машины стоимостью 500–600 тысяч рублей является утопией. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, назвав подобные ожидания оторванными от реальности.

По словам эксперта, большинство потенциальных покупателей считают приемлемой стоимость авто в пределах одного миллиона рублей. Но многие ориентируются на старые цены, когда Lada Vesta стоила 450–500 тысяч. Однако современные базовые версии обязаны включать системы активной безопасности, подушки безопасности и антипробуксовочную систему, что соответствует мировым стандартам.

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Говоря о перспективах создания бюджетной модели, Хайцеэр указал на множество экономических факторов. Даже при использовании недорогой китайской платформы конечная цена вырастет из-за НДС, утилизационного сбора, логистических затрат, зарплат сотрудников и стоимости материалов. Эксперт сомневается, что кому-то удастся сбалансировать эти составляющие и уложиться в 500–600 тысяч рублей, сохранив при этом прибыль.

Вице-президент НАС уверен, что единственный путь к снижению цен — партнерство с Китаем через создание совместного предприятия и государственная поддержка. Однако даже в этом случае автомобиль за 500–600 тысяч остается утопией, тогда как машина стоимостью один миллион рублей выглядит значительно более реалистичным вариантом.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН ранее рассказал, что пока российский покупатель не почувствовал никакой выгоды от локализованных в России автомобильных заводов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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