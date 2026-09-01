Эксперт назвал утопией идею создания дешевой массовой машины в России

Говоря о перспективах создания бюджетной модели, Хайцеэр указал на множество экономических факторов. Даже при использовании недорогой китайской платформы конечная цена вырастет из-за НДС, утилизационного сбора, логистических затрат, зарплат сотрудников и стоимости материалов. Эксперт сомневается, что кому-то удастся сбалансировать эти составляющие и уложиться в 500–600 тысяч рублей, сохранив при этом прибыль.

Вице-президент НАС уверен, что единственный путь к снижению цен — партнерство с Китаем через создание совместного предприятия и государственная поддержка. Однако даже в этом случае автомобиль за 500–600 тысяч остается утопией, тогда как машина стоимостью один миллион рублей выглядит значительно более реалистичным вариантом.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН ранее рассказал, что пока российский покупатель не почувствовал никакой выгоды от локализованных в России автомобильных заводов.

