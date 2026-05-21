Закупаем в Африке: Запрет на ввоз цветов из Армении назвали политическим

Валентина Сафронова заявила НСН, что Россия закупает цветы в Африке, а также Колумбии и Китае.

Запрет на ввоз цветов из Армении – это политическое давление, Россия закупает незначительное количество продукции в этой стране, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что теперь цветы из Армении под запретом — Россельхознадзор с 22 мая ограничивает их ввоз в страну. В сообщении ведомства говорится, что решение принято «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России». Сафронова уверена, что по России это не ударит.

«Как правило, это стандартный механизм давления по политическим причинам. Что касается фитосанитарных дел, мы многократно это проходили, потом все возвращается обратно. То же самое было с розами Эквадора, с Колумбией, это регулярные вещи. Это политическое давление на экономику, страшилка для них. Армения – не основной поставщик цветов в Россию, для нас это не больно. Это такая незначительная доля, что даже сложно посчитать. У нас основная часть цветов – это наши производители, Краснодарский край очень хорошо в этом плане развит, теплицы у нас очень хорошие со всеми необходимыми техническими средствами. Что касается импорта, Эквадор и Колумбия нам поставляют розы, Африка поставляет активно. Что касается растений в горшках, этим нас обеспечивает Китай», - рассказала она.

С ней согласилась флорист и дизайнер «Элита-флора» Марина Запорожец.

«На самом деле доля цветов из Армении очень маленькая. Я даже не очень представляю, что можно из этой страны привезти к нам. Я думаю, что в запрете есть и политическая составляющая, хотя не исключаю реальных претензий к качеству», - добавила собеседница НСН.

Европейские страны продолжают включать цветы в санкционный список, пока Россия закупает их у Китая и Латинской Америки, а доля российской продукции доходит до 40%, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
