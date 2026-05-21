Запрет на ввоз цветов из Армении – это политическое давление, Россия закупает незначительное количество продукции в этой стране, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что теперь цветы из Армении под запретом — Россельхознадзор с 22 мая ограничивает их ввоз в страну. В сообщении ведомства говорится, что решение принято «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России». Сафронова уверена, что по России это не ударит.