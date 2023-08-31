Россельхознадзор не выявил радиации в пробах рыбы, добытой близ «Фукусимы-1»

Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме Обновленную подстанцию в микрорайоне Северный в Домодедове запустили Мишустин и Воробьев Город выставил на торги 137 машино-мест на паркинге в Брошевском переулке На Московском урбанфоруме на 3D-принтере напечатали модель эндопротеза для лечения реального пациента