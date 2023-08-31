Россельхознадзор не выявил радиации в пробах рыбы, добытой близ «Фукусимы-1»

Взятые в России 443 пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1», не радиоактивны. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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Специалисты подведомственной федеральной службе «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» исследовали рыбную продукцию, добытую в нескольких подзонах вблизи места сброса воды с АЭС.

«Положительных выявлений не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Мониторинг ведется в оперативном порядке, в том числе для свежей рыбы.

Ранее Япония начала сброс воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан, напоминает «Свободная пресса». По данным Токио, после начала процесса пробы на концентрацию трития в акватории оказались в норме, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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