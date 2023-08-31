Россельхознадзор не выявил радиации в пробах рыбы, добытой близ «Фукусимы-1»
Взятые в России 443 пробы рыбы, добытой после начала сброса воды с атомной электростанции «Фукусима-1», не радиоактивны. Об этом сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты подведомственной федеральной службе «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» исследовали рыбную продукцию, добытую в нескольких подзонах вблизи места сброса воды с АЭС.
«Положительных выявлений не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Мониторинг ведется в оперативном порядке, в том числе для свежей рыбы.
Ранее Япония начала сброс воды с «Фукусимы-1» в Тихий океан, напоминает «Свободная пресса». По данным Токио, после начала процесса пробы на концентрацию трития в акватории оказались в норме, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россельхознадзор не выявил радиации в пробах рыбы, добытой близ «Фукусимы-1»
- Собянин рассказал о масштабном благоустройстве территорий школ и детсадов в 2023 году
- Минобороны заявило об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью
- Богомаз: Благодаря бдительным гражданам над Брянском сбили три беспилотника
- Опрос: 63% россиян поддержали бы исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
- В России разработали бункер на «лыжах» для зоны спецоперации
- Министр обороны Британии официально подал в отставку
- Из-за ограничений в московских аэропортах 45 рейсов ушли на запасные аэродромы
- Guardian: Вступление Украины в ЕС ускорят только при «максимальном давлении»
- В Брянской области нейтрализовали готовившую теракты украинскую ДРГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru