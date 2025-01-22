Росрыболовство заявило о безопасности для здоровья рыбы в районе разлива мазута

Тесты были взяты на присутствие в уловах тяжелых металлов и нефтепродуктов. Согласно полученным результатам, содержание углеводородов в мышечной ткани рыб оказалось не выше допустимых средних многолетних значений.

Выводы направлены в комиссию кабинета министров, которая координирует усилия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рыбном ведомстве заверили, что исследования в акватории будут производиться на протяжении всего 2025 года.

