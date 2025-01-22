Росрыболовство заявило о безопасности для здоровья рыбы в районе разлива мазута

Рыба в Черном море после разлива мазута при аварии двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря не загрязнена и не представляет опасности для здоровья людей. Федеральное агентство по рыболовству пришло к такому выводу по результатам первого этапа исследований водных биологических ресурсов в Керченском проливе и прибрежной акватории.

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Тесты были взяты на присутствие в уловах тяжелых металлов и нефтепродуктов. Согласно полученным результатам, содержание углеводородов в мышечной ткани рыб оказалось не выше допустимых средних многолетних значений.

Выводы направлены в комиссию кабинета министров, которая координирует усилия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рыбном ведомстве заверили, что исследования в акватории будут производиться на протяжении всего 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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