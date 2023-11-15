Росрыболовство: муку из мух не будут использовать в пище для людей
Росрыболовство опровергло сообщения о том, что муку и другую продукцию из мух планируется использовать в пище для людей, пишет ТАСС.
В ведомстве уточнили, что данная продукция пойдет на корм для животных и рыб.
Пресс-служба Росрыболовства заявила, что из насекомых можно производить основу кормов для разведения рыб.
Правительство РФ ранее дополнило перечень продукции производителей сельскохозяйственной продукции новым видом деятельности. Речь идет о разведении мух черная львинка и производстве продукции из нее, включая муку.
По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, благодаря большому количеству белка насекомые в рационе могут заменить мясо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru