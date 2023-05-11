Ученые назвали нелюбимый аромат мыла у комаров

Американские ученые Политехнического института Вирджинии и Университета штата Миссисипи в ходе исследований пришли к выводу, что комаров отпугивает кокосовый запах мыла. Об этом говорится в статье в журнале iScience.

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Ученые отмечают, что кровь для комаров - не основной источник пищи, в основном насекомые питаются нектаром. И человек, пользуясь средствами гигиены, меняет состав летучих органических соединений, которые используют комары для поиска питательных веществ.

В ходе опыта с участием четырех добровольцев и использованием различных ароматов мыла специалисты обнаружили, что каждый из участников эксперимента имел свой уникальный профиль запаха, и некоторые них привлекали комаров больше остальных.

В результате опыта ученые пришли к выводу, что больше всего комары не любят запах кокоса на человеческом теле. Они планируют провести более масштабный тест с применением большего количества сортов моющих средств.

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ФОТО: РИА Новости
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