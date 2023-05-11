Ученые назвали нелюбимый аромат мыла у комаров
Американские ученые Политехнического института Вирджинии и Университета штата Миссисипи в ходе исследований пришли к выводу, что комаров отпугивает кокосовый запах мыла. Об этом говорится в статье в журнале iScience.
Ученые отмечают, что кровь для комаров - не основной источник пищи, в основном насекомые питаются нектаром. И человек, пользуясь средствами гигиены, меняет состав летучих органических соединений, которые используют комары для поиска питательных веществ.
В ходе опыта с участием четырех добровольцев и использованием различных ароматов мыла специалисты обнаружили, что каждый из участников эксперимента имел свой уникальный профиль запаха, и некоторые них привлекали комаров больше остальных.
В результате опыта ученые пришли к выводу, что больше всего комары не любят запах кокоса на человеческом теле. Они планируют провести более масштабный тест с применением большего количества сортов моющих средств.
Ранее Ученые США создали генную терапию для уничтожения ВИЧ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Минобороны заявило о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска
- Депутат Соболев: Не служивших россиян могут призвать на отдельные военные сборы
- Авиакомпания Red Wings первой запросила разрешение на полеты в Грузию
- Кандидат в президенты Турции Индже снял свою кандидатуру
- Смольянинова и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
- Военно-морскому флоту РФ передали новейший ракетный корвет «Меркурий»
- Студия Disney лишилась 4 млн подписчиков стримингового сервиса
- СК объявит в розыск судей Международного уголовного суда
- В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку СВО на Украине
- Ученые назвали нелюбимый аромат мыла у комаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru