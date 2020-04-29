Росптребнадзор рассказал, как россиянам следует провести майские праздники

Список рекомендаций по профилактике COVID-19 во время майских праздников подготовил Роспотребнадзор. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства отмечается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников, а также походов в гости.

Тем же, кто всё-таки решится выехать за город, рекомендуется отдать предпочтение личному транспорту или такси. При передвижении на общественном транспорте пассажирам необходимо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, а в случае прикосновения к поручням обработать руки антисептиком.

Россиянам старше 60 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуют остаться дома, сообщает RT.

Майские праздники без шашлыков

Накануне НСН писала, что Владимир Путин в ходе видеосовещания с российскими губернаторами объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими с сохранением зарплат. Таким образом, режим самоизоляции продлен до 11 мая. Вместе с тем, президент России поручил к 5 мая предоставить план по поэтапному снятию ограничительных мер. Глава государства добавил, что одномоментной отмены ограничений в масштабах всей страны не будет.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорМайские Праздники
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