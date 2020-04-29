Росптребнадзор рассказал, как россиянам следует провести майские праздники
Список рекомендаций по профилактике COVID-19 во время майских праздников подготовил Роспотребнадзор. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства отмечается, что россиянам следует отказаться от прогулок и пикников, а также походов в гости.
Тем же, кто всё-таки решится выехать за город, рекомендуется отдать предпочтение личному транспорту или такси. При передвижении на общественном транспорте пассажирам необходимо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию, а в случае прикосновения к поручням обработать руки антисептиком.
Россиянам старше 60 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, настоятельно рекомендуют остаться дома, сообщает RT.
Накануне НСН писала, что Владимир Путин в ходе видеосовещания с российскими губернаторами объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими с сохранением зарплат. Таким образом, режим самоизоляции продлен до 11 мая. Вместе с тем, президент России поручил к 5 мая предоставить план по поэтапному снятию ограничительных мер. Глава государства добавил, что одномоментной отмены ограничений в масштабах всей страны не будет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- В Дипакадемии считают, что Чехии невыгодно продолжать «провокацию с рицином»
- Росптребнадзор рассказал, как россиянам следует провести майские праздники
- Криминолог опроверг выводы о портрете «магазинного вора на карантине»
- Власти Москвы дали инструкцию по продлению пропусков для работающих
- Число зараженных COVID-19 в России приблизилось к 100 тысячам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru