Росприроднадзор: Ущерб от мазута в Черном море озвучат после сбора загрязнений
У Росприроднадзора нет возможности рассчитать ущерб природе от разлива мазута в Чёрном море. Об этом в Совете Федерации заявила глава ведомства Светлана Радионова.
По её словам, это станет возможным после того, ка будут удалены все загрязнения
«Сейчас идут дискуссии по поводу оставшихся частей нефтепродуктов, дискуссии по удалению... как только оно будет сделано, мы сможем посчитать, у нас будет чёткая сумма», - пояснила она.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор намерен в течение трёх месяцев обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба от разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росприроднадзор: Ущерб от мазута в Черном море озвучат после сбора загрязнений
- Россия и США предложили трехступенчатый план урегулирования конфликта на Украине
- Глава РФПИ: США услышали позицию России в Эр-Рияде
- Глава РФПИ: Представители США удивились, что в России открываются рестораны
- Рубио и Лавров договорились устранить «раздражители» в отношениях РФ и США
- Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью во время переговоров в Эр-Рияде
- Двоих жителей Санкт-Петербурга осудили за поджог вышки сотовой связи
- Беременных и единственного родителя запретят заключать под стражу
- В США прошли протесты против Трампа и Маска
- Соседи Пугачевой и Галкина готовят коллективную жалобу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru