Росприроднадзор: Ущерб от мазута в Черном море озвучат после сбора загрязнений

У Росприроднадзора нет возможности рассчитать ущерб природе от разлива мазута в Чёрном море. Об этом в Совете Федерации заявила глава ведомства Светлана Радионова.

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По её словам, это станет возможным после того, ка будут удалены все загрязнения

«Сейчас идут дискуссии по поводу оставшихся частей нефтепродуктов, дискуссии по удалению... как только оно будет сделано, мы сможем посчитать, у нас будет чёткая сумма», - пояснила она.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор намерен в течение трёх месяцев обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба от разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияРосприроднадзорЧерное МореНефтепродукты

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