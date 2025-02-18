Росприроднадзор: Ущерб от мазута в Черном море озвучат после сбора загрязнений

По её словам, это станет возможным после того, ка будут удалены все загрязнения

«Сейчас идут дискуссии по поводу оставшихся частей нефтепродуктов, дискуссии по удалению... как только оно будет сделано, мы сможем посчитать, у нас будет чёткая сумма», - пояснила она.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Росприроднадзор намерен в течение трёх месяцев обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба от разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

